Consumers International critica que Bruselas haya autorizado la venta sin receta de un fármaco de GSK para perder peso
Advierte del riesgo de que se venda de forma irresponsable e irracional
FACUA.org
Europa-22/01/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Consumers International, la organización mundial de la que forma parte FACUA-Consumidores en Acción, ha criticado la decisión de la Comisión Europea de permitir la venta sin receta del medicamento para la pérdida de peso Orlistat (Alli), del laboratorio GlaxoSmi