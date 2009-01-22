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Consumers International critica que Bruselas haya autorizado la venta sin receta de un fármaco de GSK para perder peso

Advierte del riesgo de que se venda de forma irresponsable e irracional

FACUA.org
Europa-22/01/2009
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Consumers International, la organización mundial de la que forma parte FACUA-Consumidores en Acción, ha criticado la decisión de la Comisión Europea de permitir la venta sin receta del medicamento para la pérdida de peso Orlistat (Alli), del laboratorio GlaxoSmi

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