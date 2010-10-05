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Consumers International inicia una campaña de concienciación sobre la situación del cultivo de piña en Costa Rica

Las comunidades que cultivan esta fruta sufren condiciones sociales y ambientales inaceptables, según un estudio de la organización.

FACUA.org
Internacional-05/10/2010
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Consumers International (CI) ha lanzado una campaña a escala europea para exponer la complicidad de los principales supermercados del continente respecto a las condiciones sociales y ambientales inaceptables que sufren las comunidades que trabajan en el cultivo de la piña en Costa R

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