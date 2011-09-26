Consumers International publica una guía sobre publicidad de comida basura dirigida a niños
El 'Manual de monitoreo de la promoción de alimentos dirigida a los niños' refleja el elevado grado de exposición al que la industria alimenticia somete a los menores con productos de alto contenido en azúcares, grasas y sal.
FACUA.org
Internacional-26/09/2011
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Consumers International (CI), la organización mundial de la que FACUA-Consumidores en Acción es miembro de pleno derecho, ha lanzado una guía dirigida a los gobiernos y a las organizaciones civiles en la que se muestran ejemplos de comercialización de alimentos poco sa