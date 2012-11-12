Consumidores brasileños reclaman el cobro indebido de la luz por un error de cálculo
El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) encontró que este error en la fórmula de reajuste tarifario de las cuentas de luz databa desde 2002. Sin embargo, el cambio de los contratos de concesión sólo se llevó a cabo a partir de 2010.
FACUA.org
América-12/11/2012
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Consumidores brasileños se han organizado en el Frente para la Defensa de los Consumidores de Energía para pedir justicia por un error que generó a las eléctricas un beneficio indebido de mil millones de reales brasileños por año (unos 384 millo