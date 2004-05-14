Consumidores de toda España reciben una macroencuesta de hábitos de consumo que vulnera la Ley de Protección de Datos
FACUA denuncia que el Cuestionario de Hábitos de Consumo en España de RTA Claritas recopila datos vinculables a la salud que podrían perjudicar a los encuestados si llegan a compañías de seguros. La empresa también solicita datos personales de terceros sin requerir su consentimiento expreso.
FACUA.org
España-14/05/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos que paralice la recogida y tratamiento de datos del Cuestionario de Hábitos de Consumo en España de la empresa RTA Claritas ya que vulnera la Ley Or