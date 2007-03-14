Consumo abre en Huelva expediente sancionador al promotor de las viviendas de Florida V
Los treinta y cinco compradores siguen sin saber cuándo les entregarán sus viviendas, pese a que el empresario se comprometió en el órgano mediación de Consumo a "solucionar todos los problemas y entregar las casas antes del 31 de diciembre pasado".
FACUA.org
Huelva-14/03/2007
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El Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno andaluz en Huelva ha abierto expediente sancionador al promotor de las viviendas del edificio Florida V de Huelva por una infracción «grave» que, según lo estipulado, puede traducirse en una sanción de 30.000