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Consumo otorga las subvenciones anuales a las federaciones de consumidores andaluzas

La cuantía, que ha subido un 9,4%, continúa siendo claramente insuficiente ya que no se corresponde con el papel de agentes económicos y sociales que juegan las organizaciones.

FACUA.org
Andalucía-31/08/2006
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La Dirección General de Consumo de la Consejería de Gobernación ha otorgado las subvenciones a las federaciones de consumidores andaluzas correspondientes a 2006.

El montante total asciende a 1.022.486 euros y ha subido un 9,4% con respecto al año anterior. La

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