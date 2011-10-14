Consumur crea el RAhIpoteca, un Registro de Afectados por la Hipoteca
El objetivo es denunciar públicamente y solicitar una responsabilidad compartida de las entidades de crédito en aquellos casos de familias que no pueden hacer frente a su hipoteca.
FACUA.org
Murcia-14/10/2011
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, ha constituido recientemente un Registro de Afectados por la Hipoteca, denominado RAhIpoteca.
Consumur promovió en el mes de mayo de 2010, y junto al Foro Social, la