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Consumur denuncia ante las autoridades sanitarias la publicidad en cinco 'webs' de supuestos fármacos adelgazantes

Incumple la normativa al utilizar reclamos fraudulentos y aportar testimonios de supuestos pacientes.

FACUA.org
Murcia-24/09/2009
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada FACUA-Consumidores en Acción, ha denunciado ante las autoridades sanitarias la existencia de cinco páginas web dedicadas a la comercialización de supuestos fármacos adelgazantes.

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