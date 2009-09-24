Consumur denuncia ante las autoridades sanitarias la publicidad en cinco 'webs' de supuestos fármacos adelgazantes
Incumple la normativa al utilizar reclamos fraudulentos y aportar testimonios de supuestos pacientes.
FACUA.org
Murcia-24/09/2009
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada FACUA-Consumidores en Acción, ha denunciado ante las autoridades sanitarias la existencia de cinco páginas web dedicadas a la comercialización de supuestos fármacos adelgazantes.<