Consumur en el foro de participación ciudadana sobre la gestión de las listas de espera en la sanidad
Organizado por la Red Ciudadana por la Salud, de la que forma parte la asociación de consumidores, pretende buscar soluciones que puedan servir de referencia a la administración regional.
FACUA.org
Murcia-24/02/2015
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La Red Ciudadana por la Salud, Recips, de la que forma parte la Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, organiza un foro de participación ciudadana, el 25 de febrero en el salón de actos del edificio Moneo, d