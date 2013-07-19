Consumur firma un acuerdo con la ONG contra la exclusión social Proyecto Abraham
Ambas entidades llevarán a cabo actividades de información, sensibilización y concienciación especialmente en el ámbito del consumo y medioambiente en la Regió de Murcia.
FACUA.org
Murcia-19/07/2013
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, ha suscrito este viernes un convenio marco de colaboración con Proyecto Abraham, una entidad dedicada a la atención de inmigrantes, menores y personas en ge