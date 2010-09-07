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Continúan sin solucionarse los problemas en la facturación del suministro eléctrico en varios municipios de la provincia de Cádiz

FACUA Cádiz recomienda a los usuarios afectados que reclamen para evitar posibles cortes por impago.

FACUA.org
Cádiz-07/09/2010
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El traspaso de clientes de electricidad desde la empresa distribuidoras de electricidad locales a las comercializadoras ha provocado que en diferentes municipios de la provincia de Cádiz se hayan producido, desde julio de 2009, retrasos en la emisión de las facturas.

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