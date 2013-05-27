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Convocada una concentración el 28 de mayo en apoyo a la proposición no de ley contra el 'fracking'

FACUA Andalucía se suma al manifiesto de la Plataforma Andalucía Libre de Fracking contra esta técnica que consiste en extraer el gas de pizarra liberando residuos altamente tóxicos.

FACUA.org
Andalucía-27/05/2013
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La Plataforma Andalucía Libre de Fracking (PALF) hace un llamamiento a los ciudadanos a que acudan a la concentración convocada este martes 28 de mayo en el Parlamento Andaluz, en Sevilla, a las 13.00 horas en apoyo a la proposición no de ley que se presentará a l

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