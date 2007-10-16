Creado un nuevo órgano de mediación del sector de los talleres de automóviles
El objetivo es intentar conciliar los intereses de ciudadanos y empresas en caso de conflicto.
FACUA.org
Andalucía-16/10/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Consejería de Gobernación, los empresarios y las asociaciones de consumidores constituyeron el 10 de octubre un órgano de mediación del sector de talleres de automóviles y afines con el objetivo de intentar conciliar los intereses de ciudadanos y empresas en