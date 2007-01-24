Credit Services denuncia campaña de "extorsión" por parte de Ausbanc y prepara una demanda judicial
El presidente ejecutivo de Credit Services asegura que Ausbanc le pidió 300.000 euros al año a cambio de un buen trato a su empresa.
FACUA.org
España-24/01/2007
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El presidente ejecutivo de Credit Services, Javier López, denunció hoy que sufre una campaña de «extorsión» por parte de Ausbanc y ha anunciado que ultima una demanda, junto a otras entidades financieras, contra su presidente, Luis Pineda.