Más noticias

Credit Services denuncia campaña de "extorsión" por parte de Ausbanc y prepara una demanda judicial

El presidente ejecutivo de Credit Services asegura que Ausbanc le pidió 300.000 euros al año a cambio de un buen trato a su empresa.

FACUA.org
España-24/01/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El presidente ejecutivo de Credit Services, Javier López, denunció hoy que sufre una campaña de «extorsión» por parte de Ausbanc y ha anunciado que ultima una demanda, junto a otras entidades financieras, contra su presidente, Luis Pineda.

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos