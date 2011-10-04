Cuatro de cada diez hipotecados ni siquiera fueron informados por sus bancos de los tipos de interés que les aplicarían
Nueve de cada diez le ocultaron su derecho a elegir notario y a revisar la escritura en la notaría tres días antes de la firma.
FACUA.org
España-04/10/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado una encuesta a nivel nacional sobre la información y las condiciones impuestas a los usuarios por el sector bancario en la firma de préstamos hipotecarios.
La asociación ha recabado los datos de 3.252 hipotecados, que ha