Nuestras accionesEncuesta de FACUA a más de 3.000 usuarios

Cuatro de cada diez hipotecados ni siquiera fueron informados por sus bancos de los tipos de interés que les aplicarían

Nueve de cada diez le ocultaron su derecho a elegir notario y a revisar la escritura en la notaría tres días antes de la firma.

FACUA.org
España-04/10/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha realizado una encuesta a nivel nacional sobre la información y las condiciones impuestas a los usuarios por el sector bancario en la firma de préstamos hipotecarios.

La asociación ha recabado los datos de 3.252 hipotecados, que ha

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos