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Cuatro detenidos en Reino Unido tras la muerte de dos jóvenes que consumieron la droga legal mefedrona

El Gobierno británico estudio prohibir esta sustancia cuyos efectos a medio y largo plazo se desconocen.

FACUA.org
Europa-18/03/2010
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Las autoridades británicas han detenido a cuatro personas tras la muerte de dos jóvenes de 18 y 19 años que fallecieron el pasado lunes tras consumir la droga legal mefedrona.

El Gobierno de Reino Unido estudia ahora contrarreloj la forma de prohibir esta sustancia, s

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