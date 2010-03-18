Cuatro detenidos en Reino Unido tras la muerte de dos jóvenes que consumieron la droga legal mefedrona
El Gobierno británico estudio prohibir esta sustancia cuyos efectos a medio y largo plazo se desconocen.
FACUA.org
Europa-18/03/2010
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Las autoridades británicas han detenido a cuatro personas tras la muerte de dos jóvenes de 18 y 19 años que fallecieron el pasado lunes tras consumir la droga legal mefedrona.
El Gobierno de Reino Unido estudia ahora contrarreloj la forma de prohibir esta sustancia, s