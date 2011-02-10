Cuatro detenidos y dos imputados en León por intentar vender 18.600 kilogramos de carne no apta para consumo
La Operación Almacar busca esclarecer actividades relacionadas con el sacrificio, comercialización o venta al público de carne y producto cárnicos, sin cumplir los requisitos sanitarios.
FACUA.org
Castilla y León-10/02/2011
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El subdelegado del Gobierno en León, Francisco Álvarez, ha confirmado este miércoles la detención de cuatro personas y otras dos imputadas relacionadas con el caso de la carne decomisada en una empresa del municipio de San Andrés del Rabanedo que no cumpl