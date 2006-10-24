Cuba es el único país del mundo con desarrollo sostenible, según WWF
La organización de conservación ambiental advierte que en 2050, la humanidad necesitaría el doble de los recursos que la Tierra puede producir.
FACUA.org
Internacional-24/10/2006
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Cuba es el único país del mundo con desarrollo sostenible, según el informe bianual presentado hoy por la organización de conservación ambiental WWF en Pekín, y que señala que el ecosistema «se está degradando a un ritmo sin precedentes e