Más noticias

Cuba es el único país del mundo con desarrollo sostenible, según WWF

La organización de conservación ambiental advierte que en 2050, la humanidad necesitaría el doble de los recursos que la Tierra puede producir.

FACUA.org
Internacional-24/10/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Cuba es el único país del mundo con desarrollo sostenible, según el informe bianual presentado hoy por la organización de conservación ambiental WWF en Pekín, y que señala que el ecosistema «se está degradando a un ritmo sin precedentes e

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos