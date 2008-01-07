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Danone alerta a los consumidores sobre posibles riesgos en un porta-chupetes promocional

Señala que "en circunstancias extraordinarias, alguna pieza puede desprenderse", con los consiguientes riesgos para el bebé.

FACUA.org
España-07/01/2008
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FACUA-Consumidores en Acción informa que la empresa Danone ha detectado posibles riesgos para la seguridad en un porta-chupetes promocional distribuido en los últimos meses.

Se trata de un porta-chupetes que podía obtenerse como obsequio por la compra de dos packs del

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