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Danone, sospechosa de nuevos casos de fallos renales en niños chinos

La Radio Nacional de China informó la semana pasada de que al menos 53 bebés habían desarrollado piedras tras consumir la leche Dumex.

FACUA.org
Asia y Oceanía-19/02/2009
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El Ministerio de Salud chino ha anunciado que pondrá en marcha una investigación para aclarar el origen de los nuevos casos de bebés y niños con cálculos renales que habían bebido leche aparentemente «limpia» de melamina de la marca Danone.

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