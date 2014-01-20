Decomisadas 15.000 botellas de Tónica Schweppes que se comercializaban ilegalmente
Poner a la venta productos identificados por una marca registrada en España que sean fabricados por otra compañía que no tiene derechos marcarios en el territorio español es considerada una infracción.
FACUA.org
España-20/01/2014
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El juzgado de lo Mercantil número uno de A Coruña ha ordenado el cese cautelar de la comercialización de Tónica Schwepppes fabricada en Reino Unido. Al mismo tiempo ha procedido al precinto de más 15.000 botellas de esta marca que se vendían ilegalment