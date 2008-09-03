Decomisados por la Guardia Civil más de 3.000 kilos de pescado con talla no reglamentaria en Córdoba
Es el mayor volumen de pescado inmaduro intervenido en la provincia en un mismo dispositivo.
FACUA.org
Córdoba-03/09/2008
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Efectivos de la Guardia Civil de Córdoba decomisaron ayer más de 3.000 kilogramos de pescado que no cumplía con la talla mínima reglamentaria, cantidad que supone el mayor volumen de pescado inmaduro intervenido en la provincia en un mismo dispositivo.
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