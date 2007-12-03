Decretado el archivo de las actuaciones contra los investigadores con células madre
La juez considera que la denunciante únicamente se basó en un artículo de una revista para acusar de delito a los investigadores del Banco Nacional de Líneas Celulares de Granada.
FACUA.org
España-03/12/2007
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La juez sustituta del Juzgado de Instrucción número 8 de Granada ha decretado hoy el «sobreseimiento libre y archivo» de las actuaciones contra los cuatro investigadores del Banco Nacional de Líneas Celulares de Granada al «no ser los hechos constitutivos de infracc