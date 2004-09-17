Defensa de la Competencia abre expediente sancionador a los operadores de móviles tras la denuncia de FACUA por pactar los precios de los mensajes cortos
Las tres compañías tienen tarifas idénticas en casi todas las modalidades de envío de SMS y mensajes multimedia, que les generan márgenes de beneficios desproporcionados. El negocio les supuso ingresos por 952,24 millones de euros en 2002, el 12,8% de su facturación total y más del triple que en 2000.
FACUA.org
España-17/09/2004
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Tras la denuncia presentada por la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) el pasado febrero, el Servicio de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía ha incoado expediente sancionador a Movistar, Vodafone y Amena tras apreciar la existencia de indicios que ap