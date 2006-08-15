Dell retirará del mercado 4,1 millones de baterías de portátiles porque podrían incendiarse
Fueron fabricadas por Sony e incorporadas en los ordenadores que salieron a la venta entre el 1 de abril de 2004 y el 18 de julio de 2006.
FACUA.org
Internacional-15/08/2006
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Dell retirará del mercado 4,1 millones de baterías para ordenadores portátiles fabricadas por Sony porque pueden recalentarse hasta provocar fuego.
Un portavoz de Dell, Ira Williams, señaló que que las baterías fueron fabricadas por Sony e