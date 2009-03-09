Demanda judicial contra Movistar en Venezuela por un cúmulo de abusos y fraudes contra los usuarios
Interpuesta por la Federación Venezolana de Asociaciones de Consumidores y Usuarios. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo notifica su existencia a organismos y poderes públicos por si estiman personarse.
FACUA.org
América-09/03/2009
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