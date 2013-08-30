Demandan medidas ante los problemas de suministro de agua en el distrito malagueño de Palma-Palmilla
Asociaciones de consumidores de Málaga han emitido un informe tras estudiar los casos en que los afectados han solicitado valoración sobre la idoneidad de las cantidades reclamadas por Emasa.
FACUA.org
Málaga-30/08/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Las asociaciones de consumidores mañagueñas FACUA Málaga y UCE y Al-Andalus demandan a las autoridades que aborden la anómala situación en el distrito de Palma-Palmilla en cuanto al estado de titularidad de viviendas y suministros domiciliarios ante los problema