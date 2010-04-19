Demandan una Europa Digital centrada en los consumidores y no en los intereses de las empresas de telecomunicaciones
FACUA, ExGae, Red Sostenible y FCForum critican la falta de participación de la sociedad civil en el diseño de las políticas de telecomunicaciones.
FACUA.org
Europa-19/04/2010
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Este lunes 19 de abril se celebra en España una Reunión Informal de Ministros de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la UE en la que pretende aprobarse la Propuesta Española por una Europa Digital, también denominada Estrategia de Granada (ciudad