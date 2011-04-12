Denunciadas dos tiendas de ultramarinos en Villamanrique de la Condesa por incumplir normas sanitarias
Tras la inspección, los agentes intervinieron gran cantidad de alimentos de todo tipo, tales como bollería industrial, carnes enlatadas y bebidas refrescantes.
FACUA.org
Sevilla-12/04/2011
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El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Puebla del Río (Sevilla), junto con la Guardia Civil de Villamanrique de la Condesa (Sevilla), han formulado tres denuncias contra los responsables de dos tiendas de ultramarinos, ubicadas en esta últ