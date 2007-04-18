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Denunciado "acoso" de los propietarios a inquilinos de renta antigua

Los inquilinos del número 12D de la calle Hércules, en la capital gaditana, se han visto sometidos a numerosas presiones por parte de los propietarios de la finca, San Miguel Promotora Andaluza.

FACUA.org
Cádiz-18/04/2007
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FACUA Cádiz critica que numerosos inquilinos de viviendas de renta antigua son «acosados» por sus propietarios para abandonar sus hogares y obligados a vivir en condiciones infrahumanas.

En muchos casos, los dueños de estos inmuebles abandonan el estado de los mismos,

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