Denunciados los dueños de tres empresas andaluzas con 2.000 litros de aceite sin etiquetar ni registro sanitario
Transportaban en un camión aceite a granel sin ningún documento que certificara su procedencia o trazabilidad del mismo.
FACUA.org
España-23/05/2012
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Agentes del Seprona de la Guardia Civil de Lebrija (Sevilla) han denunciado a los propietarios de tres empresas por una presunta infracción administrativa a varias normativas, ya que fueron sorprendidos intercambiando casi 2.000 litros de aceite sin etiquetado, referencia ni registro s