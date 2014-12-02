Desarticulada una banda de prestamistas por defraudar al menos 360.000 euros con créditos al consumo
El grupo ofrecía a las víctimas simular la compra de un coche para obtener un crédito de una entidad financiera, y se les cobraban elevadas comisiones.
FACUA.org / Europa Press
España-02/12/2014
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Los Mossos d’Esquadra han desarticulado a una organización de prestamistas por defraudar al menos 360.000 euros con créditos al consumo. El grupo ofrecía a las víctimas simular la compra de un coche para obtener un préstamo de una entidad financiera,