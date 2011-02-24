Desarticulada una banda dedicada a cometer estafas por Internet
La estafa básicamente consistía en ofertar productos, y una vez realizada la transacción económica por parte de los compradores, éstos nunca llegaban a recibir sus compras.
FACUA.org
Internacional-24/02/2011
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Uno de los agentes de la Guardia Civil de Lugo que intervino en la desarticulación de una banda internacional dedicada a realizar estafas por Internet ha explicado que les constan 70 estafas a través de esta organización, aunque sólo 30 denuncias.
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