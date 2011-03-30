Desarticulada una banda dedicada a la clonación de tarjetas bancarias
Habían creado una red que realizaba compras fraudulentas y daba luego salida en el mercado negro a los objetos adquiridos.
FACUA.org
España-30/03/2011
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La Policía Nacional ha desarticulado una banda que se dedicaba a clonar tarjetas de crédito y realizar con ellas compras ilegales. Los tres detenidos eran los cabecillas de la organización, que contaba además con otros miembros para realizar las compras. La investigaci