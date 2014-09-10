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Desarticulada una organización que comercializaba vehículos con los cuentakilómetros manipulados

La Guardia Civil ha detectado cerca de 200 vehículos alterados, vendidos con hasta 246.000 kilómetros menos. Los investigadores estiman que hasta 122 compradores han podido ser estafados.

FACUA.org
España-10/09/2014
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La Guardia Civil ha detenido a tres personas e imputado a otras doce por formar parte de una organización dedicada a comprar vehículos usados, manipular sus cuentakilómetros y volver a venderlos con documentación falso. La operación se ha desarrollado en la prov

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