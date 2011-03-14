Desarticulada una red dedicada a facilitar permisos de conducir de forma fraudulenta en Écija
A través de un transmisor-receptor se les comunicaban a los alumnos las respuestas en los exámenes.
FACUA.org
Andalucía-14/03/2011
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Agentes del Cuerpo Nacional de Policía, pertenecientes a la Comisaría Local del municipio sevillano de Écija, han detenido a un total de doce personas, como presuntas autores de un delito de falsedad, desarticulando así una red dedicada a facilitar permisos de conducir