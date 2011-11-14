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Desarticulada una red en Cantabria por estafar 3,5 millones en ventas de vehículos de lujo y viviendas

Se ha detenido a seis personas y se busca al principal sospechoso.

FACUA.org
Cantabria-14/11/2011
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La Guardia Civil ha desarticulado una red organizada que operaba desde la localidad cántabra de Castro Urdiales y a la que se le imputan estafas por valor de 3,5 millones de euros relacionadas con la venta de coches de lujo y viviendas.

En la operación, denominada Desfiladero

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