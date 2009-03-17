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Desarticulada una red fraudulenta que estafó a 150 personas en EEUU y la UE

Enviaban cartas por las que hacían creer a los destinatarios que habían recibido una herencia millonaria procedente de un familiar desconocido.

FACUA.org
Internacional-17/03/2009
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Agentes de Policía Nacional han detenido a veintitrés personas que formaban parte de una organización especializada en las estafas por el procedimiento de las cartas nigerianas, de las cuales habrían enviado 20.000 ejemplares a más de 150 personas de Esta

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