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Desarticulada una red que estafó a 1.600 personas a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado

La Policía Nacional ha destapado más de 1.200 cargos fraudulentos en tarjetas bancarias realizados por el grupo.

FACUA.org
España-14/04/2014
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La Policía Nacional ha destapado más de 1.200 estafas mediante cargos fraudulentos en tarjetas bancarias a través de Internet. La red usaba la página web de Loterías y Apuestas del Estado para cargar, a través de Internet desde redes wifi pirateadas</

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