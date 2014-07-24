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Desarticulada una red que exportó fraudulentamente más de 139.000 toneladas de harinas cárnicas

A cuarenta y una empresas de diversos países extracomunitarios, principalmente de Asia y África. El valor de la mercancía supera los 23 millones de euros.

Europa Press
España-24/07/2014
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La Guardia Civil ha desarticulado una red que durante cuatro años exportó más de 139.000 toneladas de harinas cárnicas y gallinazas mezcladas con otros productos a 41 empresas de diversos países extracomunitarios, principalmente de Asia y África, valorada

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