Desarticulada una red que mezclaba aceites de baja calidad y los vendía como aceite de oliva
Las mezclas no alcanzaban niveles de toxicidad o perjuicio para la salud pero supone una práctica ilícita y una grave competencia desleal en el sector.
FACUA.org
España-14/02/2012
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La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, en el marco de la Operación Lucerna llevada a cabo en las provincias de Jaén y Córdoba, ha desmantelado una organización dedicada a comercializar mezclas fraudulentas de aceites de muy baja calidad com