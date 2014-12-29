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Desarticulado un entramado que defraudó 400.000 euros con tarjetas bancarias clonadas

Los investigadores han detectado el uso de unas 400 tarjetas falsificadas.

Europa Press
Madrid-29/12/2014
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El Cuerpo Nacional de Policía ha desarticulado un entramado que defraudó 400.000 euros con unas 400 tarjetas bancarias clonadas en el marco de una operación en la que se han detenido a 17 personas en la Comunidad de Madrid y se han realizado registros en Madrid, Coslada, Boad

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