Desarticulado un entramado que defraudó 400.000 euros con tarjetas bancarias clonadas
Los investigadores han detectado el uso de unas 400 tarjetas falsificadas.
Europa Press
Madrid-29/12/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Cuerpo Nacional de Policía ha desarticulado un entramado que defraudó 400.000 euros con unas 400 tarjetas bancarias clonadas en el marco de una operación en la que se han detenido a 17 personas en la Comunidad de Madrid y se han realizado registros en Madrid, Coslada, Boad