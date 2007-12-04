"Descárgate más de un millón de canciones por 6 euros al mes", asegura Movistar en su última campaña denunciada por FACUA por engañosa
En realidad, los usuarios tienen que pagar 0,58 euros por cada 10 minutos de navegación y no podrán reproducir las canciones si se dan de baja en el servicio.
FACUA.org
España-04/12/2007
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«Descárgate más de un millón de canciones por 6 euros al mes». Éste es el reclamo de Movistar que ha motivado la última denuncia por publicidad engañosa presentada por FACUA-Consumidores en Acción contra la compañía ante las au