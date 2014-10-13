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Descubren un troyano que permite retirar dinero de cajeros automáticos sin ser detectado

Ha afectado a múltiples dispositivos de Europa del Este y puede apagar el antivirus para evitar interrupciones.

FACUA.org
Internacional-13/10/2014
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La compañía Kaspersky, a través de su blog oficial, ha comunicado la existencia de un troyano que infectó a múltiples cajeros automáticos en Europa del Este. Este malware, conocido por el nombre de Tyupkin, permite retirar dinero al usar un pin e

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