Descubren un troyano que permite retirar dinero de cajeros automáticos sin ser detectado
Ha afectado a múltiples dispositivos de Europa del Este y puede apagar el antivirus para evitar interrupciones.
FACUA.org
Internacional-13/10/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La compañía Kaspersky, a través de su blog oficial, ha comunicado la existencia de un troyano que infectó a múltiples cajeros automáticos en Europa del Este. Este malware, conocido por el nombre de Tyupkin, permite retirar dinero al usar un pin e