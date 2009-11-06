Desestimada una demanda de la Junta de Andalucía por tabaquismo contra el Estado
Solicitaba el reembolso a la Administración andaluza de 1,77 millones de euros por gastos en los tratamientos de pacientes con dolencias relacionadas con el consumo de tabaco.
FACUA.org
España-06/11/2009
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La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado, por un error de forma, un recurso de la Junta de Andalucía para que seis tabacaleras y la Administración General del Estado reembolsen a la Administración autonómica