Más noticias

Desmantelada una red de estafas a través de 'phishing'

Obtenían miles de identidades para realizar compras, crear perfiles en portales de subastas, abrir cuentas bancarias o contratar servicios.

FACUA.org
España-17/11/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Agentes de la Policía Nacional han detenido a diez personas de origen rumano por estafar cerca de 800.000 euros tras enviar más de medio millón de correos phishing con los que obtenían miles de identidades para realizar compras, crear perfiles en portales de sub

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos