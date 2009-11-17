Desmantelada una red de estafas a través de 'phishing'
Obtenían miles de identidades para realizar compras, crear perfiles en portales de subastas, abrir cuentas bancarias o contratar servicios.
FACUA.org
España-17/11/2009
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Agentes de la Policía Nacional han detenido a diez personas de origen rumano por estafar cerca de 800.000 euros tras enviar más de medio millón de correos phishing con los que obtenían miles de identidades para realizar compras, crear perfiles en portales de sub