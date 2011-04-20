Desmantelada una red dedicada a la falsificación de tarjetas de crédito
Los responsables del departamento antifraude de una cadena de establecimientos de bienes de consumo comunicaron a la Policía el pago de productos con tarjetas bancarias presumiblemente fraudulentas.
FACUA.org
España-20/04/2011
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