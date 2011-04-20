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Desmantelada una red dedicada a la falsificación de tarjetas de crédito

Los responsables del departamento antifraude de una cadena de establecimientos de bienes de consumo comunicaron a la Policía el pago de productos con tarjetas bancarias presumiblemente fraudulentas.

FACUA.org
España-20/04/2011
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Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en fechas recientes a tres personas, una de nacionalidad española y dos naturales de Colombia, todos vecinos de la localidad navarra de Barañain, como presuntos autores de un delito de estafa y falsificación documenta

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