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Desmantelada una red internacional dedicada al fraude a través de falsas herencias millonarias

Han estafado más de 11 millones de euros y las víctimas son, principalmente, estadounidenses, australianos, mexicanos y de varios países de la Unión Europea. Operaban desde España.

FACUA.org
Internacional-13/04/2011
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La Policía Nacional, el FBI, los Servicios Secretos de Estados Unidos y el SOCA británico (Agencia para el Crimen Organizado) han desarticulado una organización internacional que presuntamente estafaba a sus víctimas haciéndoles creer que iban a recibir una here

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