Destinia.com acuerda con FACUA la rectificación de su campaña publicitaria
Para garantizar la máxima transparencia sobre las condiciones de su promoción por la que devuelve 50 euros de determinados hoteles de zonas costeras por cada día que llueva más de 12,77 milímetros por metro cuadrado.
FACUA.org
España-29/07/2010
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Destinia.com ha acordado con FACUA-Consumidores en Acción la rectificación de su campaña publicitaria para garantizar la máxima transparencia sobre las condiciones de su promoción.
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